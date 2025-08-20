Chiudi Menu
Timeline, l'approvazione del piano di invasione di Gaza City
00:19:18 min
|
2 ore fa
mondo
Guerra Ucraina, drone russo in Polonia, Odessa in fiamme
00:01:51 min
| 7 minuti fa
mondo
Ucraina, Turchia si candida a ospitare vertice
00:02:03 min
| 39 minuti fa
mondo
Perù, sequestrate 1,5 tonnellate di cocaina
00:01:00 min
| 1 ora fa
mondo
Un milione di persone a rischio se evacuata Gaza City
00:02:08 min
| 2 ore fa
mondo
Londra, processo al frontman Kneecap tra proteste e tensioni
00:01:00 min
| 2 ore fa
mondo
Timeline, la guerra in Ucraina e il no di Trump alle truppe Usa sul campo
00:32:20 min
| 2 ore fa
mondo
Attacco russo a Sumy: decine i feriti, anche tre bambini
00:01:00 min
| 3 ore fa
mondo
Afghanistan, grave incidente a Herat: decine i morti
00:01:00 min
| 3 ore fa
mondo
Incendi Spagna, l'aiuto dei vigili del fuoco dalla Francia
00:00:29 min
| 3 ore fa
mondo
Le guerre che Trump dice di aver fermato: il fact-checking
00:02:38 min
| 4 ore fa
mondo
Norveglia, 32 capi di accusa per il figlio della principessa
00:01:25 min
| 6 ore fa
mondo
Incendi Spagna, Copernicus: da inizio anno 373mila ettari in fumo
00:01:58 min
| 6 ore fa
