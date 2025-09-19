Chiudi Menu
News
Mondo
Timeline, l'esodo da Gaza e l'avanzamento via terra delle truppe israeliane
00:28:39 min
|
1 ora fa
mondo
Proteste pro-palestina alla frontiera Israele-Gaza
00:01:00 min
| 1 ora fa
mondo
Matvijcuk: oltre un mln bambini ucraini vivono sotto russi
00:02:26 min
| 2 ore fa
mondo
Ucraina, Nobel Matvijcuk: 89.000 casi di crimini di guerra
00:03:18 min
| 2 ore fa
mondo
Kabul, coppia britannica liberata dai talebani torna a casa
00:01:00 min
| 3 ore fa
mondo
Global Sumud Flotilla salpa da Portopalo con aiuti per Gaza
00:01:00 min
| 5 ore fa
mondo
New York, proteste contro celle ICE a Manhattan: 10 arresti
00:00:11 min
| 5 ore fa
mondo
Australia, salvata megattera impigliata a una lenza da pesca
00:01:00 min
| 5 ore fa
mondo
Russia, sottomarini lanciano missili nel Mare di Okhotsk
00:01:00 min
| 5 ore fa
mondo
India, in centinaia in fila a Mumbai per l’iPhone 17
00:01:00 min
| 6 ore fa
mondo
Kimmel, le proteste negli USA per lo show cancellato
00:02:13 min
| 7 ore fa
mondo
Grecia, proteste pro Palestina sull'Acropoli di Atene
00:00:26 min
| 7 ore fa
mondo
Usa, ABC sospende il Jimmy Kimmel Live per commenti su Kirk
00:01:00 min
| 7 ore fa
