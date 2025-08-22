Chiudi Menu
News
Mondo
Timeline, l'ONU dichiara ufficialmente la carestia a Gaza
00:26:09 min
|
2 ore fa
mondo
Onu: "A Gaza è carestia". Raid su scuola con sfollati
00:01:56 min
| 7 minuti fa
mondo
Ucraina, Rutte a Kiev, Ue stanzia 4 miliardi
00:01:44 min
| 1 ora fa
mondo
Un report Nazioni Unite denuncia grave carestia a Gaza
00:02:36 min
| 1 ora fa
mondo
Colombia, attacco con auto bomba a Cali: sei morti
00:01:00 min
| 1 ora fa
mondo
Trump: riunire Putin e Zelensky come mescolare olio e aceto
00:00:23 min
| 1 ora fa
mondo
Usa, tensioni con Venezuela per navi nel mar dei Caraibi
00:02:06 min
| 2 ore fa
mondo
Russia, attacco ucraino impianto petrolifero: stop forniture
00:01:00 min
| 2 ore fa
mondo
Guinea, frana nella capitale Conakry: almeno 15 morti
00:01:00 min
| 2 ore fa
mondo
Usa, Trump porta pizza e hamburger alla polizia a Washington
00:00:36 min
| 3 ore fa
mondo
Timeline, la "retromarcia" di Trump sulle trattative sulla guerra in Ucraina
00:24:53 min
| 2 ore fa
mondo
Un report sostenuto dalle Nazioni Unite conferma e denuncia la grave carestia nella Striscia
00:02:06 min
| 4 ore fa
mondo
Incendi in Spagna, nuovo rogo boschivo in Galizia
00:01:00 min
| 4 ore fa
