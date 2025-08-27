Chiudi Menu
Timeline, Meloni al meeting di Rimini e la guerra in Medioriente
00:31:24 min
|
50 minuti fa
mondo
Sparatoria in una chiesa di Minneapolis: uomo fermato
00:01:25 min
| 1 ora fa
mondo
Timeline, i raid russi sull'Ucraina e lo stallo diplomatico sul conflitto
00:23:12 min
| 1 ora fa
mondo
Truppe russe entrano nella regione di Dnipro
00:02:08 min
| 1 ora fa
mondo
Frana in Thailandia dopo il tifone Kajiki: morti e dispersi
00:01:00 min
| 2 ore fa
mondo
Trump, il commento al fidanzamento di Taylor Swift e Kelce
00:00:25 min
| 2 ore fa
mondo
Scoperta in Georgia mascella umana di 1,8 milioni di anni
00:01:00 min
| 2 ore fa
mondo
India, crolla un palazzo a Palghar: morti e dispersi
00:01:00 min
| 3 ore fa
mondo
Incendi in Spagna: persi un milione di ettari in Europa
00:00:20 min
| 3 ore fa
mondo
Tomatina, festa di pomodori a Buñol con bandiere palestinesi
00:01:00 min
| 3 ore fa
mondo
India, edificio crolla a Madhopur a causa dei monsoni
00:00:17 min
| 5 ore fa
mondo
Meloni: "Ue condannata a irrilevanza geopolitica"
00:00:16 min
| 5 ore fa
mondo
Australia, scuolabus si schianta: morta una bambina
00:01:00 min
| 6 ore fa
