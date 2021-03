Doveva essere un giorno di grande festa, orgoglio nazionale, il Giappone che si ripresentava al mondo, risorto 10 anni dopo la tripla tragedia del terremoto, dello tsunami e dell'incidente nucleare. Le Olimpiadi della ricostruzione l'avevano soprannominata ed era per questo che era stata scelta proprio Fukushima per la partenza della torcia olimpica. Purtroppo non è andata così e tra polemiche per il passaggio dei tedofori attraverso zone ancora ad alta radioattività e restrizioni per il covid, la fiamma olimpica ha lasciato stamani il J-Village, già quartiere generale di un'emergenza nucleare per certi aspetti ancora in corso, attraversando strade semideserte, con solo poche centinaia di persone rigorosamente selezionate, autorizzate a presenziare. Non solo a causa delle recenti polemiche per le dichiarazioni misogine dell'ex Presidente del comitato olimpico molte celebrità hanno deciso di non partecipare alla staffetta, "pur tra 1000 difficoltà, la fiamma olimpica è rimasta accesa", ha detto la Presidente del comitato olimpico locale Seiko Hashimoto, riferendosi al fatto che la fiamma è arrivata l'anno scorso di questi tempi, e che da allora era rimasta chiusa nella Prefettura di Fukushima "e oggi si presenta al mondo come nostri ciliegi di nuovo in fiore". Saranno circa 10000 i tedofori che nei prossimi 121 giorni porteranno in giro per il Giappone la fiamma olimpica prima del suo arrivo a Tokyo il 23 luglio, data in cui dovrebbero iniziare le Olimpiadi estive meno popolari, oltre l' 80% dei giapponesi vorrebbe infatti fossero ulteriormente rimandate o cancellate, e più care della storia: oltre 30 miliardi di dollari destinati a lievitare ulteriormente, ma soprattutto le prime a porte chiuse. Il Giappone, dove la pandemia ha provocato sinora solo 9000 morti e meno di 500000 contagi, ma dove ad oggi sono state completate le vaccinazioni solo per 70000 persone, ha infatti confermato che non consentirà l'ingresso ai visitatori stranieri.