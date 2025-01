A Tokyo circa 70 monaci shintoisti si sono immersi in un bagno di ghiaccio durante un rituale utilizzato per la purificazione dell’anima e per pregare per il nuovo anno. I presenti hanno osservato i religiosi, vestiti solo con perizomi, entrare in una vasca piena di cubetti di ghiaccio in una giornata con una temperatura di 5 gradi. .