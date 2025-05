Venerdì 16 maggio, violenti tornado hanno colpito St. Louis, in Missouri, lasciando dietro di sé case distrutte e almeno quattro morti. Residenti hanno raccontato momenti drammatici, tra mura crollate e alberi abbattuti. Le autorità segnalano numerosi feriti mentre continuano le operazioni di soccorso. La città resta in allerta per ulteriori fenomeni estremi.