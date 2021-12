Tornado si abbatte sul Midwest, decine di morti

La nostra città assomiglia a dei fiammiferi spezzati. Basta questa affermazione del sindaco di Mayfield, cittadina di 10 mila abitanti, del Kentucky ed epicentro del disastro causato dal maltempo che si è abbattuto nel Midwest degli Stati Uniti, per descrivere la distruzione causata dai tornado che hanno colpito gli Stati americani. Fino adesso le vittime totali accertate in cinque Stati, sono 84, ma solo in Kentucky, dove i soccorritori stanno lavorando per trovare superstiti sotto le macerie, si temono oltre 100 morti. La potenza dei tornado ha distrutto abitazioni, uffici, edifici federali. Proprio a Mayfield, i tornado hanno raso al suolo una fabbrica di candele che ospitava oltre 100 lavoratori presenti nel turno di notte, in un periodo di punta dell'anno, quello delle festività natalizie. Sono circa 30 i tornado che si sono abbattuti nella notte di venerdì con venti fino a 150 km/h. Circa 50 milioni di persone sono state colpite dalla potenza della tempesta. Il Presidente degli Stati Uniti ha parlato alla Nazione, definendo questa catastrofe come una delle più distruttive della storia americana, causate dai tornado. "C'è chi ha perso la casa e le proprie attività. È una tragedia, non sappiamo ancora quante persone siano morte, la portata dei danni, ma voglio ripetere ciò che ho detto ai Governatori: il Governo Federale, farà tutto quanto in suo potere per aiutarli". Tra le vittime anche decine di bambini. I tornado si sono abbattuti anche in Illinois, dove è stato distrutto un magazzino di Amazon, fino adesso le vittime accertate sono sei. 350 mila americani sono rimasti senza energia elettrica, in diverse zone è stato indetto il coprifuoco, per evitare atti di sciacallaggio.