La forza distruttiva di un tornado, che riesce ad aprire e sfondare la vetrata di una banca. E' quanto si vede in un video ripreso dal sistema di sorveglianza di una banca in Kentucky, che mostra i danni prodotti del tornado che ha colpito quattro stati degli USA alcuni giorni fa ed è costato la vita a 77 persone. Credit: FNB Bank, Inc. via Storyful.