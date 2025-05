Uk, Giorno della Vittoria: Camilla visita Torre di Londra

Per l’80º anniversario del Giorno della Vittoria in Europa, la Torre di Londra è stata decorata con 30.000 papaveri di ceramica in una spettacolare cascata rossa che scende dalla White Tower. La regina Camilla ha visitato l’installazione, piantando simbolicamente un papavero e incontrando il personale. Il tributo, che richiama una mostra del 2014 dedicata ai caduti della Prima guerra mondiale, commemora la fine della Seconda guerra mondiale in Europa. Le celebrazioni proseguiranno fino all’8 maggio, data della resa della Germania nazista nel 1945 .