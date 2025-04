La Polizia di Stato, nel corso di un'operazione che è stata condotta dal Servizio centrale operativo e dalle Squadre mobili di Catanzaro, Torino e Brescia, ha arrestato tre cittadini pakistani accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L’operazione è stata svolta in stretto raccordo con il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia, in esecuzione di un provvedimento per fini estradizionali emesso dall'Autorità giudiziaria pakistana. .