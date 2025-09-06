Tragedia a Lisbona: chiuse le tre funicolari della capitale per controlli. Si indaga ancora per cause

Nel terzo e ultimo giorno di lutto nazionale per la tragedia dell'Elevador da Gloria, la funicolare di Lisbona, la capitale portoghese prova a riprendersi da uno shock che ha turbato la sua immagine di città luminosa, ferendola nel suo monumento nazionale più noto. Il turismo qui in realtà non si è mai fermato neppure nei giorni del lutto. L'anno scorso 11 milioni di persone hanno visitato la città ma l'accoglienza di queste ore è a scartamento ridotto. Oltre a quella della Gloria, sono di nuovo chiuse per controlli anche le altre due linee funicolari Idolavra e da Bica, così come l'elevador San Custa, tutti progettati dallo stesso architetto Raoul Mesnier de Ponsard tra fine 800 e primissimo 900. Tra i turisti qualcuno è fatalista. Altri non nascondono gli effetti psicologici della tragedia. "Noi siamo arrivati due giorni dopo quando è successo il fatto e abbiamo pensato che prima di partire volevamo fare anche noi un giro sulla funicolare, poi abbiamo pensato che, questo rischio, questo evento che è successo avesse evidenziato un po' questi problemi, magari di gestione di veicoli molto vecchi e quindi, abbiamo visitato il quartiere, abbiamo visto le strade, però le abbiamo fatte a piedi, ecco perché eravamo un po' preoccupati che potesse succedere su un'altra funicolare. Ma io non andrei adesso su una cosa di questa." In molti si raccolgono davanti ai fiori posti accanto al luogo della tragedia, 16 vittime, 11 delle quali straniere. 16 famiglie cui bisognerà dare una risposta sui come e i perché di questo terribile incidente con l'inchiesta giudiziaria, con quella interna all'azienda che gestisce le funicolari e anche per via politica. Le opposizioni attaccano duramente il sindaco socialdemocratico Carlos Moedas, invitandolo alle dimissioni. Potrebbero però non servire. Tra un mese, infatti, ci sono le elezioni comunali su cui ora pesa la gestione di questo dramma. .

