Trattato del Quirinale, nuova cooperazione franco italiana

11 articoli più le disposizioni finali che suggellano quella che, sin dalle prime righe del testo, viene definita la profonda amicizia fra Italia e Francia. Il trattato del Quirinale, firmato a Roma dal Presidente Emmanuel Macron e dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, dà il via ad una cooperazione rafforzata tra i due Paesi su più ambiti: a partire dalla politica estera, a cui è dedicato il primo articolo con riunioni e consultazioni regolari fra Parigi e Roma, guardando in particolare al Mediterraneo, al Sahel e al Corno d'Africa. Viene poi istituito il Consiglio italo-francese di Difesa e Sicurezza che riunirà i ministri degli Esteri e della Difesa dei due Paesi, che si occuperà di lotta al terrorismo, controllo degli armamenti, di sicurezza energetica e digitale. La collaborazione in materia di difesa verrà rinsaldata, anche con la promozione di alleanze industriali nei settori della Difesa, della Sicurezza e dello Spazio, ma soprattutto Parigi e Roma si fanno promotrici dello slancio verso la Difesa Comune Europea, del consolidamento del pilastro europeo della NATO. Il trattato, d'altronde, sancisce la comune visione europeista dei due Paesi che spingono entrambi per una maggiore integrazione, con uno sguardo attento al futuro dell'eurozona e alla riforma del patto di stabilità. Ma non solo: Roma e Parigi si fanno promotrici della necessità di estendere una maggioranza qualificata in Consiglio Europeo a scapito di un'unanimità che sempre di più si sta rivelando un'arma di ricatto pericolosa, frenante, in mano a paesi più euroscettici su questioni dirimenti per il futuro dell'Europa, come l'immigrazione a cui il trattato del Quirinale dedica un articolo in cui le parti si impegnano allo sforzo comune per una riforma delle politiche migratorie d'asilo dell'Unione Europea sulla base delle responsabilità e della solidarietà tra gli Stati membri. Anche in quest'ambito, vengono avviate consultazioni bilaterali regolari tra gli organismi coinvolti; ma d'altronde tutto il trattato alterna gli intenti alle misure concrete da attuare per renderlo da subito operativo su più ambiti; oltre ai progetti già citati, ad esempio, viene istituito per i ragazzi, il servizio civile franco-italiano, vengono facilitate le co-produzioni cinematografiche e artistiche in generale, viene istituito un forum di consultazione fra i ministri delle finanze e dello sviluppo economico che si unirà con cadenza annuale e su richiesta del presidente Draghi, il Consiglio dei Ministri francese ospiterà, una volta ogni tre mesi, un ministro italiano ed altrettanto farà l'Italia.