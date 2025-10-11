Tregua a Gaza, in migiiaia in piazza a Tel Aviv con Kushner per gli ostaggi

00:02:16 min
13 ore fa
Attacco hacker, Qantas: diffusi dati di quasi sei milioni di clientiAttacco hacker, Qantas: diffusi dati di quasi sei milioni di clienti
mondo
Attacco hacker, Qantas: diffusi dati di quasi 6 mln clienti
00:01:38 min
| 18 minuti fa
Colombia, parenti detenuti bloccano ponteColombia, parenti detenuti bloccano ponte
mondo
Colombia, manifestanti bloccano confine con Venezuela
00:01:00 min
| 46 minuti fa
Tel Aviv, folla per chiedere la liberazione degli ostaggiTel Aviv, folla per chiedere la liberazione degli ostaggi
mondo
Tel Aviv, folla a Piazza degli ostaggi dopo accordo di pace
00:01:00 min
| 1 ora fa
Gas lacrimogeni a Oslo durante Norvegia-IsraeleGas lacrimogeni a Oslo durante Norvegia-Israele
mondo
Qualificazioni Mondiali, scontri a Oslo per Norvegia-Israele
00:01:00 min
| 1 ora fa
Messico, 37 morti per piogge torrenzialiMessico, 37 morti per piogge torrenziali
mondo
Messico, morti e migliaia di sfollati per piogge torrenziali
00:01:00 min
| 2 ore fa
Scontri e arresti davanti a una sede ICE vicino ChicagoScontri e arresti davanti a una sede ICE vicino Chicago
mondo
Scontri a Broadview tra polizia e manifestanti anti-ICE
00:01:00 min
| 2 ore fa
Guerra in Ucraina, Zelensky chiama Trump: "Fermi conflitto come a Gaza"Guerra in Ucraina, Zelensky chiama Trump: "Fermi conflitto come a Gaza"
mondo
Guerra in Ucraina, Zelensky chiama Trump: "Fermi conflitto come a Gaza"
00:01:51 min
| 5 ore fa
ERROR! Governo Francia, il Lecornu bis alla prova della maggioranzaERROR! Governo Francia, il Lecornu bis alla prova della maggioranza
mondo
Governo Francia, il Lecornu bis alla prova della maggioranza
00:01:23 min
| 15 ore fa
Witkoff a Tel Aviv: la pace arriva da chi ha avuto coraggioWitkoff a Tel Aviv: la pace arriva da chi ha avuto coraggio
mondo
Witkoff a Tel Aviv: la pace arriva da chi ha avuto coraggio
00:00:41 min
| 15 ore fa
Dopo due anni di conflitto, le prime immagini aeree da GazaDopo due anni di conflitto, le prime immagini aeree da Gaza
mondo
Dopo due anni di conflitto, le prime immagini aeree da Gaza
00:02:00 min
| 17 ore fa
Tregua a Gaza, la gratitudine tra i familiari in piazzaTregua a Gaza, la gratitudine tra i familiari in piazza
mondo
Tregua a Gaza, la gratitudine tra i familiari in piazza
00:01:31 min
| 18 ore fa
Tennessee, esplode fabbrica di esplosivi: diversi dispersiTennessee, esplode fabbrica di esplosivi: diversi dispersi
mondo
Tennessee, esplode fabbrica di esplosivi: diversi dispersi
00:01:00 min
| 18 ore fa
