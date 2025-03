Trofimov: ucraini non voglio tornare al passato e agli orrori sotto i russi

Impossibile è capire le ragioni della resistenza e resilienza ucraina senza capire la tragedia che ha vissuto questo paese negli anni bui del ventesimo secolo. Se guardiamo i numeri, più di quattro milioni di ucraini furono ammazzati durante la carestia artificiale organizzata da Mosca negli anni 30. Poi ci fu la sterminazione di massa della classe intellettuale ucraina, poi la guerra e poi la guerriglia dopo. Milioni e milioni di ucraini sono morti, e tutti quelli che sono lì ancora sono i discendenti degli ucraini che hanno sopravvissuto a questo tritacarne della storia. E per questo è uno strazio perché le storie della mia nonna che mi ha ispirato a scrivere questo libro sono le storie di tantissime famiglie ucraine. E sono le storie di sconosciuti. E anche adesso vediamo che la guerra è la guerra per la storia. Gli ucraini di oggi combattono perché non vogliono ritornare a questo buio passato del precedente dominio russo dominio sovietico. Questo spiega la resistenza. .