Trump a Fed: abbassare i tassi. L'Ue vuole accordo sui dazi

Il presidente americano in visita alla Federal Reserve, la banca centrale americana, ha poi aggiunto rispondendo alla domanda di un giornalista che, seppur i negoziati con l'Unione Europea continuano, non crede che Bruxelles si avvicinerà al 15% come il Giappone, sottolineando che quest'ultimo per ottenere quel numero, ha anche investito 550 miliardi di dollari negli Stati Uniti e ha aperto interamente il mercato giapponese ai prodotti made in USA. Dalla Casa Bianca ci hanno poi detto che questa non sembra essere la strada scelta dall'Unione Europea. Intanto l'amministrazione cerca ancora di spostare l'attenzione mediatica dei file Epstein da Trump, che mentre era in visita alla banca centrale, ha detto in faccia a Jerome Powell, il suo presidente, che dovrebbe essere licenziato, non solo per aver approvato la ristrutturazione dell'intero edificio, per oltre 2,5 miliardi di dollari, una spesa troppo alta e inutile a dire di Trump, ma anche per essersi rifiutato di abbassare i tassi di interesse per mesi, bloccando la crescita economica delle famiglie americane. Ma non finisce qui, perché dalla Commissione Repubblicana di vigilanza in Parlamento, è anche arrivata la notizia che hanno intenzione di chiamare l'ex presidente Bill Clinton a testimoniare sui file Epstein. .