Trump all'Europa: basta acquistare petrolio dalla Russia

Deluso da Putin frustrato dagli europei, da alcuni di loro per lo meno, collegato con i cosiddetti paesi volenterosi, Donald Trump, secondo lo stesso Zelensky, si è detto molto contrariato dal fatto che alcune nazioni continuano ad acquistare petrolio russo. La Casa Bianca conferma sottolineando che Mosca ha incassato oltre un miliardo di euro in un anno dalla vendita di combustibile al vecchio continente. In realtà ad acquistare il greggio di Putin sono Ungheria e Slovacchia, paesi i cui leader sono decisamente vicini al trumpismo, paradossi del movimento Maga. Trump ha chiesto anche di esercitare pressioni economiche sulla Cina perché smetta di finanziare gli sforzi bellici della Russia. Il Presidente ora dovrà valutare le garanzie di sicurezza proposte dal vertice di Parigi, un'architettura che, oltre a prevedere come condizione necessaria il raggiungimento di una tregua, è destinata a crollare se non supportata dal via libera americano. L'Europa chiede nuove sanzioni contro la Russia e sforzi per la difesa dei cieli ucraini. Più che a dare però Washington sembra in realtà pronta a togliere. Secondo il Financial Times, gli Stati Uniti taglieranno i fondi di addestramento ed equipaggiamento delle forze armate dei paesi baltici. Una mossa perfettamente in linea con la strategia trumpiana di affidare sempre più all'Europa la responsabilità della propria sicurezza, limitando l'impegno anche economico degli Stati Uniti. Lo stanziamento dei fondi del Pentagono scadrà fra circa un anno e l'amministrazione non sarebbe intenzionata a chiederne il rinnovo. .