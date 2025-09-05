Trump all'Europa: basta acquistare petrolio dalla Russia

1 ora fa

Deluso da Putin frustrato dagli europei, da alcuni di loro per lo meno, collegato con i cosiddetti paesi volenterosi, Donald Trump, secondo lo stesso Zelensky, si è detto molto contrariato dal fatto che alcune nazioni continuano ad acquistare petrolio russo. La Casa Bianca conferma sottolineando che Mosca ha incassato oltre un miliardo di euro in un anno dalla vendita di combustibile al vecchio continente. In realtà ad acquistare il greggio di Putin sono Ungheria e Slovacchia, paesi i cui leader sono decisamente vicini al trumpismo, paradossi del movimento Maga. Trump ha chiesto anche di esercitare pressioni economiche sulla Cina perché smetta di finanziare gli sforzi bellici della Russia. Il Presidente ora dovrà valutare le garanzie di sicurezza proposte dal vertice di Parigi, un'architettura che, oltre a prevedere come condizione necessaria il raggiungimento di una tregua, è destinata a crollare se non supportata dal via libera americano. L'Europa chiede nuove sanzioni contro la Russia e sforzi per la difesa dei cieli ucraini. Più che a dare però Washington sembra in realtà pronta a togliere. Secondo il Financial Times, gli Stati Uniti taglieranno i fondi di addestramento ed equipaggiamento delle forze armate dei paesi baltici. Una mossa perfettamente in linea con la strategia trumpiana di affidare sempre più all'Europa la responsabilità della propria sicurezza, limitando l'impegno anche economico degli Stati Uniti. Lo stanziamento dei fondi del Pentagono scadrà fra circa un anno e l'amministrazione non sarebbe intenzionata a chiederne il rinnovo. .

Guerra in Ucraina, Zelensky dal Forum Ambrosetti: garanzie sicurezza ora, non solo dopo paceGuerra in Ucraina, Zelensky dal Forum Ambrosetti: garanzie sicurezza ora, non solo dopo pace
mondo
Zelensky: garanzie sicurezza ora, non solo dopo pace
00:00:40 min
| 1 minuto fa
mondo
La rassegna stampa di Sky Tg24 del 5 settembre 2025
00:23:26 min
| 1 ora fa
mondo
Raid russo colpisce missione danese di sminamento in Ucraina
00:01:00 min
| 14 ore fa
mondo
Uk, Farage possibile nuovo primo ministro
00:03:24 min
| 14 ore fa
mondo
Principe William e Kate al Museo di Storia Naturale a Londra
00:01:00 min
| 15 ore fa
Putin apre foruma siatico a VladivostokPutin apre foruma siatico a Vladivostok
mondo
Putin apre forum asiatico a Vladivostok
00:01:42 min
| 14 ore fa
Papa Leone XIV incontra presidente israeliano Isaac HerzogPapa Leone XIV incontra presidente israeliano Isaac Herzog
mondo
Papa Leone XIV incontra presidente israeliano Isaac Herzog
00:00:55 min
| 17 ore fa
Maghreb Sumud Flotilla, gli aiuti per Gaza da TunisiMaghreb Sumud Flotilla, gli aiuti per Gaza da Tunisi
mondo
Maghreb Sumud Flotilla, gli aiuti per Gaza da Tunisi
00:01:00 min
| 18 ore fa
Guerra Ucraina, Zelensky incontra i Volenterosi a ParigiGuerra Ucraina, Zelensky incontra i Volenterosi a Parigi
mondo
Guerra Ucraina, Zelensky incontra i Volenterosi a Parigi
00:00:58 min
| 18 ore fa
Guerra Ucraina, vertice Volenterosi a ParigiGuerra Ucraina, vertice Volenterosi a Parigi
mondo
Guerra Ucraina, vertice Volenterosi a Parigi
00:01:00 min
| 19 ore fa
California, incendi devastano Chinese CampCalifornia, incendi devastano Chinese Camp
mondo
California, incendi devastano Chinese Camp
00:01:00 min
| 20 ore fa
Incidente funicolare Lisbona, rilievi polizia tra i rottamiIncidente funicolare Lisbona, rilievi polizia tra i rottami
mondo
Incidente funicolare Lisbona, rilievi polizia tra i rottami
00:00:48 min
| 20 ore fa
