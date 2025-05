Trump attacca sia Putin che Zelensky

Da un lato "un pazzo", dall'altro "un inopportuno". Secondo Donald Trump, la guerra in Ucraina che lui prometteva di chiudere nel giro di pochissimo tempo, addirittura in 24 ore, non vede una conclusione per colpa dei suoi protagonisti. E forse ad averlo deluso di più è il suo amico Vladimir. "Ho sempre avuto un ottimo rapporto con Putin", ha scritto su Truth, "ma gli è successo qualcosa. È diventato assolutamente pazzo! Sta uccidendo inutilmente molte persone, e non parlo solo di soldati". Poi l'affondo, che getta una luce inquietante sulle possibili conseguenze. "Ho sempre detto che vuole tutta l'Ucraina, non solo una parte, e forse si sta rivelando giusto. Ma se lo fa porterà alla caduta della Russia!". Di Zelensky, invece, non ha mai avuto una grande stima, e lo ribadisce con una bacchettata feroce: "tutto ciò che esce dalla sua bocca causa problemi. Non mi piace, ed è meglio che smetta". Questa la sua replica all'accusa del Presidente ucraino, secondo cui il silenzio americano incoraggerebbe la Russia. Insomma, Trump ripete in altre parole un concetto già espresso in passato: se ci fosse stato lui alla Casa Bianca, la guerra non sarebbe mai scoppiata. Pertanto, non è colpa sua se non si riesce a concluderla. Certo è che un atteggiamento meno mutevole in politica estera sarebbe d'aiuto. Sulla guerra dei dazi, per esempio, dopo la rigidità dei primi giorni ha smussato parecchi spigoli, e dopo la tregua con la Cina ha deciso di prorogare la pausa anche nei confronti dell'UE, fino al 9 luglio anziché il primo giugno. Per far procedere i negoziati, ha ribadito, a seguito di un colloquio con la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Come se non bastasse, The Donald si è pronunciato su un altro dossier che negli ultimi giorni aveva mandato segnali di un preoccupante stallo: il nucleare iraniano. "Ci sono progressi reali", ha detto. Almeno fino a prova contraria. .