Trump cancella contratti federali per 100 milioni di dollari con Harvard

Trump sferra l'ultimo attacco ad Harvard, ordinando alle Agenzie Federali di cancellare tutti i contratti ancora attivi con l'università, pari a circa 100 milioni di dollari. Il Presidente americano si legge nella lettera che accompagna la decisione, accusa l'ateneo di continuare a discriminare in base alla razza nel suo processo di ammissione, dimostrando una inquietante mancanza di preoccupazione per la sicurezza e il benessere degli studenti ebrei, e per questo non merita di ricevere i soldi federali. Ma in realtà il prestigioso ateneo è nel mirino dell'amministrazione, americana per aver respinto molte delle sue richieste governative, tra cui la consegna dell'intero curriculum degli studenti stranieri e l'autorizzazione a effettuare verifiche per confermare l'ampliamento della diversità di opinioni. L'amministrazione sta ordinando alle ambasciate e ai consolati americani di sospendere la programmazione delle interviste per gli studenti che chiedono un visto per frequentare i corsi in America. Sul piano formale l'università ha presentato tutte le informazioni richieste il 30/04. Eppure il 22/05 il Dipartimento della Sicurezza interna ha ritenuto la risposta di Harvard insufficiente, senza spiegare il motivo o citare le norme che l'istituzione avrebbe violato. La scorsa settimana studenti stranieri, decisione poi sospesa da un Giudice Federale fino al 29/05 giorno della nuova udienza. Il Presidente americano vuole controllare anche le stazioni radiofoniche e le TV del Paese, così firmò un ordine esecutivo che vieta l'utilizzo di fondi stanziati dal Congresso per la National Public Radio, un'organizzazione indipendente che comprende oltre 1000 stazioni radio negli Stati Uniti e del Public Broadcasting Service, un'altra non profit americana che rappresenta 349 stazioni televisive pubbliche nazionali, perché secondo il Presidente, le notizie e i contenuti diffusi non sono giusti, accurati o imparziali. Le emittenti rispondono facendo causa a Trump, così come fatto da Harvard, convinte che l'amministrazione si stia appropriando del potere del Congresso per decidere come spendere i fondi federali.