Trump: Cina e Russia più vicine, ma non mi preoccupano

"Ho avuto un weekend pieno e sono in perfetta forma". Donald Trump smentisce le voci incontrollate che sul web lo davano per malato o addirittura morto. "Tutte fake news", assicura. Eccolo infatti nello Studio Ovale di fronte ai giornalisti per la prima volta dopo alcuni giorni. Ovvio che l'incontro sia a tutto campo. L'occasione è il trasferimento dello Space Command dal Colorado democratico all'Alabama repubblicana. "In Colorado si vota anche per posta, spiega Trump, e questo lo rende uno Stato corrotto". Punto per punto la stampa sottopone al Presidente i temi di più stretta attualità. "Putin mi ha deluso, afferma Trump, se non vedrà Zelensky ci saranno conseguenze". Poi sibillino il Presidente aggiunge: Trump dice di non essere preoccupato dai rapporti sempre più stretti fra Mosca e Pechino. "Ho avuto un buon incontro con il Leader russo, spiega e i cinesi hanno bisogno di noi. più di quanto noi abbiamo bisogno di loro" Il Presidente rivendica l'attacco appena sferrato dagli Stati Uniti contro una nave salpata dal Venezuela. A bordo, secondo il Dipartimento di Stato c'era un carico di droga. Trump cavalca l'allarme sicurezza, "Le città democratiche sono un inferno", ribadisce. La Guardia Nazionale si prepara per essere schierata anche a Chicago, nonostante l'opposizione delle autorità locali. La conferma del Presidente arriva nel giorno in cui un Giudice Federale ha bocciato l'impiego dei militari per gestire l'ordine pubblico a Los Angeles. "Un Giudice di Sinistra", precisa Trump. Per ora l'ordinanza lascia i soldati dove sono, ma in sostanza accusa la Casa Bianca di voler mettere su una sorta di Guardia Pretoriana. Un altro Giudice ha confermato in appello l'illegittimità dei dazi, "Trump farà ricorso alla Corte Suprema e chiede una decisione rapida. Se perdiamo dice sarà un disastro economico". .