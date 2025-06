Trump contro Musk, nuove indiscrezioni di un rapporto finito

Il Washington Post riparte dall'inizio della fine, da quella conferenza stampa che ha sancito un addio apparentemente pacifico: l'occhio nero di Musk, chiaramente visibile, era ciò che restava da una scazzottata con il Ministro del Tesoro Bessent. Musk e Bessent sarebbero venuti alle mani all'esterno dello Studio Ovale, ma tutto sarebbe iniziato mentre si discuteva sulla nomina del capo dell'Internal Revenue Service, il fisco statunitense. Arrivano nuove indiscrezioni sull'affaire Musk-Trump, secondo cui i primi segnali di declino del rapporto sarebbero emersi già a febbraio, quando il capo del dipartimento dell'efficienza, Musk appunto, avrebbe dato segni di incompetenza politica a causa di una e-mail sul resoconto dei risultati ottenuti dai dipendenti federali, inviata anche ad alcuni giudici distrettuali federali che non fanno parte del ramo esecutivo e ad altri che gestiscono informazioni riservate. Dal canto suo Musk ha più volte manifestato il suo malcontento sulle politiche di Trump chiedendogli, tra l'altro e inascoltato, di revocare i dazi. Mentre il tycoon cedeva solo giorni dopo per il calo dei mercati obbligazionari. Da aggiungere inoltre che la nota generosità di Trump nell'elargire commenti senza sconti sui social, questa volta non c'è stata. Dal presidente una inaspettata moderazione, raccomandando a tale disciplina anche il suo vice JD Vance. C'entrerà il progetto politico paventato dal miliardario "the America Party"? "Ci saranno conseguenze se Elon finanzia i Dem" ha rincarato Trump, che senza giri di parole ha sentenziato "rapporti finiti". Staremo a vedere. .