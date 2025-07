Trump: dazi, soddisfatto da comportamento UE

Il dubbio sfiora raramente Trump e meno che mai nella conferenza stampa dopo la riunione di gabinetto. Sui dazi, il suo cavallo di battaglia della politica economica, si mostra fiducioso dopo che l'America, ribadisce, è stata rapinata per anni. Il presidente ha anche sottolineato di essere ancora in contatto con i negoziatori dell'UE e di essere insoddisfatto delle politiche europee nei confronti delle aziende tecnologiche statunitensi. I giudici europei hanno multato Apple e Microsoft, questo, ribadisce, è ingiusto. E solo uno stupido come Biden, aggiunge, si faceva condizionare dall'Europa. Ma la difesa ha anche il presupposto per lodare l'intervento USA in Iran, su cui si spende per molto tempo, giungendo a rivelare che alcuni paesi che altri potrebbero ritenere nemici, si sono complimentati con lui per la straordinaria capacità di intervento americano. E questo gli offre lo spunto per affrontare anche il nodo Ucraina su cui nei giorni scorsi si era assistito all'ennesimo capovolgimento. Prima stop agli aiuti, poi il via libera alle forniture. Ora, pollice verso a Mosca. Mi sta deludendo, commenta torvo, non escludendo anche sanzioni nei confronti della Federazione: troppi morti, anche soldati russi, sottolinea sdegnato. Infine il dossier Musk: un suo partito ci aiuterà, conclude, sempre ottimista. .