Trump dopo la firma: "Meraviglioso assistere a nuova alba"

"Dopo anni di spargimento di sangue, la guerra a Gaza è finita. Adesso stiamo andando avanti, stiamo andando avanti e stiamo portando camion con aiuti umanitari, i civili stanno ritornando nelle loro case, gli ostaggi si stanno riunendo con le loro famiglie. Ho visto queste immagini piene di amore e di dolore, non ho mai visto una cosa simile, meraviglioso, è meraviglioso vedere questa nuova alba, questo nuovo giorno. E adesso ci sarà la ricostruzione, forse la ricostruzione sarà la parte più facile, perché la parte più difficile l'abbiamo già fatta e il resto verrà da sé". .