Trump: giovedì Ucraina siglerà accordo su minerali strategici

Credo che giovedì prossimo giovedì verrà firmato l'accordo sulle terre rare, e presto vedremo se si potrà rispettare questo accordo, ma ce l'avremo. Io non credo che Zelensky sia responsabile, ma non sono esattamente soddisfatto. Non posso dire che questa guerra, posso dire che questa guerra non sarebbe mai iniziata se io fossi stato Presidente. Ci sono persone, tantissime persone che sono morte e che adesso a quest'ora sarebbero vive, tante città distrutte che adesso sarebbero in piedi. Ma purtroppo queste persone non ci sono più, queste città sono distrutte in macerie, in pezzi e sono state colpite da razzi, proiettili, bombe e quindi io non sono felice di lui, ma non sono felice di nessun altro implicato in questa guerra. So che è una guerra che non sarebbe successa. Non era neanche vicina a succedere quattro anni fa e ho parlato con Putin e anche Putin ha detto che non si sarebbe, non sarebbe, non avrebbe mai invaso se io fossi stato presidente. Adesso stiamo cercando di fermarlo. .