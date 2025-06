Trump: grazie a noi l'Iran non è una potenza nucleare

Qualche giorno fa gli Stati Uniti hanno portato avanti una missione chirurgica nei confronti delle strutture nucleari, dell'Iran, eliminando qualsiasi possibilità che si dotino della bomba nucleare. Non credo che riprenderà. Non credo che le due parti continueranno a combattere. Abbiamo ridotto drasticamente la possibilità che l'Iran si doti di armi nucleari e sono 15 anni che io dico che l'Iran non può avere le armi nucleari e abbiamo riaffermato il potere di deterrenza degli Stati Uniti che non ha pari al mondo. .