Trump: "Hamas non usi ostaggi come scudi umani o ci saranno conseguenze"

00:01:52 min
|
3 ore fa

Trump avverte Hamas, se il gruppo militante palestinese sposterà gli ostaggi rimanenti in superficie per usarli come scudi umani di fronte all'offensiva terrestre di Israele, ci saranno dure conseguenze. Un gesto che secondo il presidente sarebbe un atrocità senza precedenti anche se non vi sono conferme ufficiali, per ora, e lo stesso Trump ammette di aver appreso questa notizia dalla stampa internazionale. Allo stesso tempo il leader di Washington ha assicurato che Israele non attaccherà più il Qatar. Sul fronte della guerra in Ucraina, l'amministrazione Trump, ha invece ribadito che non imporrà nuovi dazi sui prodotti cinesi finché l'Europa non farà lo stesso per bloccare gli acquisti di petrolio russo da parte di Pechino. Senza il contributo degli europei, dice la Casa Bianca, gli Stati Uniti non procederanno con nuove sanzioni alla Russia. Cambiando argomento a livello domestico, il presidente ha firmato un memorandum per inviare soldati della Guardia Nazionale e gli agenti federali a Memphis, in Tennessee, con il consenso del governatore per contrastare il crimine nella città. Trump ha dichiarato che intende fare lo stesso con altre metropoli come Chicago, Saint Louis e New Orleans, similmente a quanto fatto lo scorso mese a Washington DC e potrebbe inviare le forze federali anche senza la collaborazione delle autorità statali. Nella capitale, invece, Trump assicura che è pronto a dichiarare una nuova emergenza nazionale e riprendere il controllo della polizia locale, qualora le autorità, come la sindaca Muriel Bowser, non continuino a cooperare con gli agenti dell'immigrazione per segnalare e arrestare i clandestini presenti in città. .

