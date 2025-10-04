Trump: Hamas pronta per la pace, Israele fermi le bombe

Israele deve immediatamente interrompere i bombardamenti su Gaza. L'esortazione arriva da Donald Trump che evidentemente considera sufficiente il comunicato con cui Hamas, pur accettando nella sostanza il piano di pace americano, ha tuttavia sostenuto la necessità di aprire delle trattative almeno su alcuni dei 20 punti previsti. Discuteremo i dettagli, dice il presidente americano in un post su Truth, ma credo che Hamas sia pronta per la pace. L'organizzazione terroristica si dice disponibile a consegnare tutti gli ostaggi, vivi e morti, ma secondo un funzionario citato da Al Jazeera, le 72 ore previste dalla bozza per il rilascio costituirebbero un termine impossibile da rispettare. La stessa fonte afferma che il gruppo intende trattare sul futuro dell'organizzazione e sul suo disarmo, che secondo Hamas non può avvenire prima della fine dell'occupazione israeliana. Se anche il comunicato accetta di trasferire il controllo della striscia a un ente palestinese tecnocratico, Hamas sostiene che le discussioni sul futuro di Gaza vanno inserite nel quadro più ampio del dibattito sulla Palestina, dibattito di cui la stessa Hamas intende fare parte. Un sì con diversi ma, dunque qualcosa in più dei dettagli di cui parla Trump. Il comunicato del gruppo terroristico è stato diffuso poche ore dopo il post con cui Trump aveva fissato le sei di pomeriggio di domenica, la mezzanotte italiana, come termine ultimo per accettare il piano già approvato da Israele. In caso di rifiuto, aveva scritto il presidente, sarà l'inferno. Ora in un nuovo rapido capovolgimento di fronte, la pressione torna a spostarsi da Hamas a Israele. .