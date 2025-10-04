Trump: Hamas pronta per la pace, Israele fermi le bombe

00:01:52 min
|
21 ore fa

Israele deve immediatamente interrompere i bombardamenti su Gaza. L'esortazione arriva da Donald Trump che evidentemente considera sufficiente il comunicato con cui Hamas, pur accettando nella sostanza il piano di pace americano, ha tuttavia sostenuto la necessità di aprire delle trattative almeno su alcuni dei 20 punti previsti. Discuteremo i dettagli, dice il presidente americano in un post su Truth, ma credo che Hamas sia pronta per la pace. L'organizzazione terroristica si dice disponibile a consegnare tutti gli ostaggi, vivi e morti, ma secondo un funzionario citato da Al Jazeera, le 72 ore previste dalla bozza per il rilascio costituirebbero un termine impossibile da rispettare. La stessa fonte afferma che il gruppo intende trattare sul futuro dell'organizzazione e sul suo disarmo, che secondo Hamas non può avvenire prima della fine dell'occupazione israeliana. Se anche il comunicato accetta di trasferire il controllo della striscia a un ente palestinese tecnocratico, Hamas sostiene che le discussioni sul futuro di Gaza vanno inserite nel quadro più ampio del dibattito sulla Palestina, dibattito di cui la stessa Hamas intende fare parte. Un sì con diversi ma, dunque qualcosa in più dei dettagli di cui parla Trump. Il comunicato del gruppo terroristico è stato diffuso poche ore dopo il post con cui Trump aveva fissato le sei di pomeriggio di domenica, la mezzanotte italiana, come termine ultimo per accettare il piano già approvato da Israele. In caso di rifiuto, aveva scritto il presidente, sarà l'inferno. Ora in un nuovo rapido capovolgimento di fronte, la pressione torna a spostarsi da Hamas a Israele. .

Netanyahu: siamo vicini ad un grande risultatoNetanyahu: siamo vicini ad un grande risultato
mondo
Netanyahu: siamo vicini ad un grande risultato
00:01:49 min
| 5 ore fa
pubblicità
Global Flotilla, intervista all'ambasciatore d'Italia in IsraeleGlobal Flotilla, intervista all'ambasciatore d'Italia in Israele
mondo
Global Flotilla, intervista all'ambasciatore d'Italia in Israele
00:02:27 min
| 8 ore fa
ERROR! Global Sumud Flotilla, Israele rilascia 137 attivistiERROR! Global Sumud Flotilla, Israele rilascia 137 attivisti
mondo
Global Sumud Flotilla, Israele rilascia 137 attivisti
00:01:00 min
| 9 ore fa
ERROR! FLUT0410008ERROR! FLUT0410008
mondo
Londra, polizia arresta decine di manifestanti pro-Gaza
00:01:00 min
| 11 ore fa
Flotilla, nave Conscience si unisce a nuova spedizioneFlotilla, nave Conscience si unisce a nuova spedizione
mondo
Flotilla, nave Conscience si unisce a nuova spedizione
00:01:00 min
| 11 ore fa
Guerra in Ucraina, droni russi colpiscono treno in stazione della regione di SumyGuerra in Ucraina, droni russi colpiscono treno in stazione della regione di Sumy
mondo
Guerra in Ucraina, droni russi colpiscono treno in stazione della regione di Sumy
00:01:47 min
| 13 ore fa
Guerra Medioriente, quartieri di Gaza City rasi al suoloGuerra Medioriente, quartieri di Gaza City rasi al suolo
mondo
Guerra Medioriente, quartieri di Gaza City rasi al suolo
00:01:00 min
| 15 ore fa
Rotta di collisione, da Achille Lauro a Sigonella: lo speciale di Sky Tg24Rotta di collisione, da Achille Lauro a Sigonella: lo speciale di Sky Tg24
mondo
Rotta di collisione, lo speciale di Sky Tg24
00:37:11 min
| 5 ore fa
ERROR! ESORTAZIONE APOSTOLICA LEONEERROR! ESORTAZIONE APOSTOLICA LEONE
mondo
Papa firma l’esortazione apostolica “Dilexi te”
00:01:41 min
| 16 ore fa
Attacco Sinagoga, attentatore era accusato di stupro, libero su cauzioneAttacco Sinagoga, attentatore era accusato di stupro, libero su cauzione
mondo
Attacco Sinagoga, attentatore era accusato di stupro, libero su cauzione
00:01:43 min
| 16 ore fa
Giappone, Sanae Takaichi verso nomina di prima premier donnaGiappone, Sanae Takaichi verso nomina di prima premier donna
mondo
Giappone, Sanae Takaichi verso nomina di prima premier donna
00:01:00 min
| 16 ore fa
ERROR! Abu Saif: Gaza non ha bisogno di occupazioni straniereERROR! Abu Saif: Gaza non ha bisogno di occupazioni straniere
mondo
Atef Abu Saif: Gaza non ha bisogno di occupazioni straniere
00:02:08 min
| 16 ore fa
Netanyahu: siamo vicini ad un grande risultatoNetanyahu: siamo vicini ad un grande risultato
mondo
Netanyahu: siamo vicini ad un grande risultato
00:01:49 min
| 5 ore fa
Global Flotilla, intervista all'ambasciatore d'Italia in IsraeleGlobal Flotilla, intervista all'ambasciatore d'Italia in Israele
mondo
Global Flotilla, intervista all'ambasciatore d'Italia in Israele
00:02:27 min
| 8 ore fa
ERROR! Global Sumud Flotilla, Israele rilascia 137 attivistiERROR! Global Sumud Flotilla, Israele rilascia 137 attivisti
mondo
Global Sumud Flotilla, Israele rilascia 137 attivisti
00:01:00 min
| 9 ore fa
ERROR! FLUT0410008ERROR! FLUT0410008
mondo
Londra, polizia arresta decine di manifestanti pro-Gaza
00:01:00 min
| 11 ore fa
Flotilla, nave Conscience si unisce a nuova spedizioneFlotilla, nave Conscience si unisce a nuova spedizione
mondo
Flotilla, nave Conscience si unisce a nuova spedizione
00:01:00 min
| 11 ore fa
Guerra in Ucraina, droni russi colpiscono treno in stazione della regione di SumyGuerra in Ucraina, droni russi colpiscono treno in stazione della regione di Sumy
mondo
Guerra in Ucraina, droni russi colpiscono treno in stazione della regione di Sumy
00:01:47 min
| 13 ore fa
Guerra Medioriente, quartieri di Gaza City rasi al suoloGuerra Medioriente, quartieri di Gaza City rasi al suolo
mondo
Guerra Medioriente, quartieri di Gaza City rasi al suolo
00:01:00 min
| 15 ore fa
Rotta di collisione, da Achille Lauro a Sigonella: lo speciale di Sky Tg24Rotta di collisione, da Achille Lauro a Sigonella: lo speciale di Sky Tg24
mondo
Rotta di collisione, lo speciale di Sky Tg24
00:37:11 min
| 5 ore fa
ERROR! ESORTAZIONE APOSTOLICA LEONEERROR! ESORTAZIONE APOSTOLICA LEONE
mondo
Papa firma l’esortazione apostolica “Dilexi te”
00:01:41 min
| 16 ore fa
Attacco Sinagoga, attentatore era accusato di stupro, libero su cauzioneAttacco Sinagoga, attentatore era accusato di stupro, libero su cauzione
mondo
Attacco Sinagoga, attentatore era accusato di stupro, libero su cauzione
00:01:43 min
| 16 ore fa
Giappone, Sanae Takaichi verso nomina di prima premier donnaGiappone, Sanae Takaichi verso nomina di prima premier donna
mondo
Giappone, Sanae Takaichi verso nomina di prima premier donna
00:01:00 min
| 16 ore fa
ERROR! Abu Saif: Gaza non ha bisogno di occupazioni straniereERROR! Abu Saif: Gaza non ha bisogno di occupazioni straniere
mondo
Atef Abu Saif: Gaza non ha bisogno di occupazioni straniere
00:02:08 min
| 16 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità