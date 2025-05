Il 13 maggio, Donald Trump ha incontrato a Riyad il principe saudita bin Salman e leader economici globali come Sam Altman e Gianni Infantino. L’incontro ha dato il via a un tour di quattro giorni nel Golfo, con al centro le relazioni economiche. Le questioni di sicurezza regionale, come Gaza e l’Iran, restano sullo sfondo. Mercoledì 14 maggio si terrà un vertice USA-Golfo nella capitale saudita.