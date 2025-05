Il presidente americano Trump è arrivato a Riad, in Arabia Saudita, il 13 maggio per un tour che mescola affari di Stato e geopolitica. Durante la visita, ha incontrato il principe ereditario Mohammed bin Salman e partecipato al Saudi-US Forum, dove era presente anche Elon Musk insieme ad altri big di tecnologia e finanza. Ha poi partecipato a una cena ufficiale con i leader del Consiglio di Cooperazione del Golfo. Il 14 maggio Trump ha lasciato Riad per proseguire il suo viaggio a Doha.