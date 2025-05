Il 15 maggio il presidente USA Donald Trump, in visita in Qatar, ha dichiarato che i negoziati con Teheran sono in fase avanzata e che l’Iran avrebbe “in un certo senso” accettato i termini. Durante il tour nel Golfo, ha parlato anche di un possibile accordo commerciale con l’India a dazi zero. Trump ha aggiunto che potrebbe partecipare ai colloqui di pace Russia-Ucraina a Istanbul. “Se sarà opportuno, ci andrò”, ha detto.