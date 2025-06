Trump su tregua Israele e Iran: "Non sanno cosa c... fanno"

"In pratica abbiamo due paesi che combattono da così tanto tempo e così duramente che non sanno più cosa c... stanno facendo", ha affermato Trump, parlando con i giornalisti prima di andare al vertice della Nato all'Aja, infuriato con Israele e Iran. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che entrambi i Paesi hanno violato il cessate il fuoco da lui annunciato poche ore prima, e che non era soddisfatto di nessuno dei due ma in particolar modo di Israele. Lo riportano i media internazionali. Nel colloquio con i giornalisti prima del volo, il tycoon ha affermato che lo Stato ebraico ha "sganciato" missili subito dopo aver accettato l'accordo. Riguardo all'Iran, invece, ha ribadito che le capacità nucleari del Paese sono esaurite e che non ricostruirà mai il suo programma nucleare.