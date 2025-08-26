Trump licenzia governatrice Fed Lisa Cook, crescono i timori

Il 26 agosto il presidente USA Donald Trump ha destituito la governatrice della Federal Reserve Lisa Cook. La causa sarebbero presunte irregolarità nei mutui che avrebbero sollevato dubbi sull’indipendenza della banca centrale. La decisione ha pesato sui mercati, con i futures in calo e i rendimenti a lungo termine in rialzo. Cook, nominata da Joe Biden nel 2022 e con mandato fino al 2038, ha contestato la rimozione tramite il suo legale. L’atto, mai sperimentato prima, potrebbe aprire la strada a una forte interferenza politica nella politica monetaria USA.