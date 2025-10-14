Egitto, Trump su Meloni: "Bella donna e grande politica"

00:00:39 min
|
2 ore fa
Erdogan a Meloni: ti trovo bene, ma devi smettere di fumareErdogan a Meloni: ti trovo bene, ma devi smettere di fumare
mondo
Erdogan a Meloni: ti trovo bene, ma devi smettere di fumare
00:00:16 min
| 16 minuti fa
FL SPACEXFL SPACEX
mondo
Spazio, concluso con successo 11esimo volo prova di Starship
00:01:00 min
| 1 ora fa
Ucraina, attacco russo a Kharkiv danneggia un ospedaleUcraina, attacco russo a Kharkiv danneggia un ospedale
mondo
Ucraina, attacco russo a Kharkiv danneggia un ospedale
00:01:00 min
| 1 ora fa
Sharm, il vertioce per GazaSharm, il vertioce per Gaza
mondo
Sharm, il vertice per Gaza
00:02:11 min
| 13 ore fa
ERROR! Tregua a Gaza, celebrazioni in Israele per il rilascio degli ostaggiERROR! Tregua a Gaza, celebrazioni in Israele per il rilascio degli ostaggi
mondo
Tregua a Gaza, celebrazioni in Israele per rilascio ostaggi
00:02:09 min
| 13 ore fa
I punti del piano di pace a Gaza, ora inizia la fase dueI punti del piano di pace a Gaza, ora inizia la fase due
mondo
I punti del piano di pace a Gaza, ora inizia la fase due
00:02:04 min
| 15 ore fa
Trump in Israele: al via una nuova era per il Medio OrienteTrump in Israele: al via una nuova era per il Medio Oriente
mondo
Trump in Israele: al via una nuova era per il Medio Oriente
00:02:19 min
| 15 ore fa
Riapre Rafah, aumentano i camion che entrano a GazaRiapre Rafah, aumentano i camion che entrano a Gaza
mondo
Riapre Rafah, aumentano i camion che entrano a Gaza
00:02:13 min
| 15 ore fa
ERROR! Donald Trump dopo la firma: "Meraviglioso assistera a questa nuova alba"ERROR! Donald Trump dopo la firma: "Meraviglioso assistera a questa nuova alba"
mondo
Trump dopo la firma: "Meraviglioso assistere a nuova alba"
00:00:44 min
| 16 ore fa
Vertice Sharm el-Sheikh, foto di gruppo dei leaderVertice Sharm el-Sheikh, foto di gruppo dei leader
mondo
Vertice Sharm el-Sheikh, foto di gruppo dei leader
00:00:22 min
| 16 ore fa
Israele rilascia un totale di 1968 prigionieri palestinesi.Israele rilascia un totale di 1968 prigionieri palestinesi.
mondo
Israele rilascia un totale di 1968 prigionieri palestinesi
00:01:52 min
| 16 ore fa
Medioriente, dalla liberazione degli ostaggi alla firma dell'accordoMedioriente, dalla liberazione degli ostaggi alla firma dell'accordo
mondo
Medioriente, dalla liberazione degli ostaggi alla firma dell'accordo
00:00:57 min
| 16 ore fa
