Trump a Merz: "D-Day giorno non piacevole per la Germania"

Alla Casa Bianca, durante un incontro con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente Donald Trump ha parlato dell’anniversario del D-Day, collegandolo alla situazione attuale in Ucraina. Nel corso dell’incontro con i giornalisti, Trump si è rivolto a Merz, che aveva ricordato il 6 giugno come data simbolo della liberazione dell’Europa dal nazismo, definendolo “non un gran giorno” per la Germania. Il cancelliere tedesco ha replicato: “A lungo termine, è stata la liberazione del mio Paese dalla dittatura”.