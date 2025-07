Trump minaccia di tagliare fondi a Tesla

"E invece tagliassimo i fondi alla Tesla"? Donald Trump ha lanciato la sua ultima provocazione Musk ha risposto con la stessa moderazione Cut it all now, tutto maiuscolo, falla finita, adesso. The Donald Truth e Elon su X hanno infilato i guantoni e dopo una breve pausa hanno ripreso a darsene di santa ragione. Motivo dell'ennesimo match tra i due ex amici è ancora la legge di bilancio che il Presidente ha definito bellissima e che invece secondo il miliardario sudafricano, è un abominio. Non è la prima volta che Musk critica la legge. tanto da dimettersi dal Doge, dimesso, licenziato, dipende dai punti di vista, fino a raggiungere picchi polemici ai limiti del sostenibile, tanto che lo stesso fondatore della Tesla ha fatto un passo indietro dicendo di essersi spinto un po' troppo oltre. Una parentesi di fair play che è durata un battito di ciglia. E così alla vigilia del varo della legge finanziaria Musk è ritornata all'attacco. È ovvio, data la spesa sbalorditiva del disegno di legge che aumenta il tetto del debito pubblico, di una cifra record di 5000 miliardi di dollari, che viviamo in un Paese monopartitico, il partito dei porci che si abbuffano. E così The Donald che non accetta critiche men che meno dello stesso calibro delle sue, ha invocato il Doge, proprio il dipartimento che è stato guidato da Musk per minacciare un taglio ai finanziamenti per le auto elettriche. "Senza sussidi, argomenta Trump, Elon dovrebbe probabilmente chiudere botteghe e tornare a casa in Sudafrica niente più lanci di razzi, satelliti o produzione di auto elettriche e il nostro Paese risparmierebbe una fortuna. Dal canto suo Musk ha sventolato lo spauracchio maggiore, la fondazione di un nuovo partito di ultradestra, l'America Party, con lo slogan non particolarmente originale di Vox Populi, Vox Dei. I sondaggi sbandierati hanno un valore relativo, ma certo il rischio che un terzo polo rubi consensi ai repubblicani ha provocato la reazione furibonda di The Donald. Ora non resta che attendere il prossimo round. .