Trump: Newsom incompetente, nostra gestione è corretta

"Se non avessimo inviato la Guardia Nazionale a Los Angeles e se non le avessimo dato quell'aiuto, probabilmente Los Angeles adesso sarebbe in fiamme, starebbe bruciando. Persone che ti sputano in faccia sono degli animali. Molti di loro sono degli insurrezionisti pagati, degli agitatori che vengono pagati. Los Angeles era sotto assedio, e i poliziotti non riuscivano a gestire la situazione. Guardate anche cosa ha detto il Capo della Polizia tre giorni fa, ha detto "Questo è molto più di quello che noi possiamo gestire". Ho aspettato che Governatore mi chiedesse di inviare la Guardia Nazionale, ma lui non l'ha fatto. E io dopo sette giorni ho detto "Non mi importa chi è il Governatore adesso si sta anche candidando alla vicepresidenza, ma è incompetente, molto incompetente". .