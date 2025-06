Trump non esclude di riconciliarsi dopo pentimento di Musk

"Perché hai tradito il tuo stesso cuore"? chiede Heathcliff a Catherine in Cime Tempestose, così come la Bront nel suo romanzo, anche Musk si interroga in piena notte e prova pentimento. Il miliardario affida al suo social X le scuse rivolte al Presidente Trump. "Sono andato troppo oltre", scrive, senza specificare a quale accusa in particolare faccia riferimento. Tra le tante vale la pena ricordare quella in cui sostiene che il Presidente americano avesse legami con il defunto. che scalda il cuore del Presidente USA. Sono deluso, dice ma non porto rancore, tanto da arrivare a parlare di una possibile riconciliazione con il numero uno di Tesla. L'idillio tra i due si era bruscamente interrotto quando Musk aveva definito il disegno di legge sulla spesa pubblica fortemente voluto da Donald Trump un disgustoso abominio che avrebbe portato gli Stati Uniti a raggiungere un debito insostenibile. Da qui era scoppiata una sanguinosa faida di insulti gravissimi da entrambe le parti. Il miliardario pentito non spiega cosa gli abbia fatto cambiare idea, ma sulla decisione potrebbero aver pesato le minacce del Presidente americano di voler interrompere i lucrosi contratti con le aziende di Elon Musk, molte delle quali dipendono dai finanziamenti governativi. Senza contare che la rottura è costata a Tesla 152 miliardi di dollari la perdita più grande di sempre nella storia dell'azienda. In una intervista rilasciata nel fine settimana alla NBC, Trump aveva minacciato gravi conseguenze per Musk se questo avesse deciso di sostenere finanziariamente i candidati democratici che si fossero opposti al disegno di legge di bilancio del governo. Disegno approvato dalla Camera, ma che potrebbe essere facilmente respinto dal Senato. Forse la pace, conviene a entrambi più della guerra. G24. .