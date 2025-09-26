Trump: non lascerò che Israele annetta la Cisgiordania

47 minuti fa

Ucraina e Gaza. Donald Trump diviso tra le due crisi internazionali più impellenti. "La tregua in Medio Oriente è vicina", assicura, per l'ennesima volta. "Nelle ultime ore ho parlato con i principali leader della regione", aggiunge, Netanyahu compreso. Il premier israeliano sarà alla Casa Bianca lunedì. L'inviato di Trump, Witkoff, gli avrebbe già presentato il piano americano per Gaza. Nelle prossime ore Netanyahu parlerà all'Assemblea Generale ONU. Nella stessa sede il leader dell'Autorità Nazionale Palestinese ha attaccato Israele, ma anche Hamas: "Non deve avere un ruolo nella futura governance palestinese", ha detto Abu Mazen. Si parla di Medio Oriente, ma anche di Ucraina nell'incontro fra Trump e il Presidente turco Erdogan, alla Casa Bianca. "Ankara non dovrebbe comprare il petrolio russo", dice il presidente americano. E ribadisce: "sono sempre più deluso da Putin". Su eventuali nuove sanzioni però Trump prende tempo. L'incontro fra caccia americani e russi avvenuto nei pressi dell'Alaska non è un evento straordinario, ma proprio il fatto che faccia notizia dà l'idea di quale sia il clima. Clima teso anche all'interno dei confini. Trump torna ad accusare la sinistra per i recenti episodi di violenza. Per alcuni le sue parole suonano come una velata minaccia. Intanto il capo del Pentagono convoca per martedì una riunione urgente con centinaia di ufficiali, ma il sospetto è che la ragione possa essere il piano di tagli al personale. .

Sky TG24 Mondo: puntata del 25 settembre 2025
