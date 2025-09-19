Trump Presidente, show di Kimmel cancellato per frasi su Kirk

00:02:01 min
|
52 minuti fa

La ABC sospende a tempo indeterminato il programma del famoso comico Jimmy Kimmel, di fronte alle critiche dei Repubblicani e alla pressione da parte dell'amministrazione Trump. I Conservatori avevano infatti accusato Kimmel, di aver erroneamente descritto le idee politiche dell'uomo sospettato di aver ucciso l'attivista Charlie Kirk, come di destra. Nel Regno Unito la decisione è stata elogiata da Trump, che non l'ha definita una questione o meno di libertà di parola, ma una scelta dettata dalla mancanza di talento e dai bassi ascolti di Kimmel. Al contrario, i Democratici e i difensori della libertà d'espressione affermano che si tratti di un attacco al primo emendamento. L'improvvisa decisione della ABC è arrivata dopo che il presidente della Federal Communications Commission, Brendan Carr, aveva attaccato Kimmel e suggerito che la sua agenzia avrebbe potuto prendere provvedimenti contro il canale, a causa delle dichiarazioni del conduttore. ABC non ha ancora motivato la propria decisione. La pressione da parte dell'amministrazione Trump non è l'ultimo attacco contro i Media. Il presidente ha già fatto causa a vari canali e giornali, a partire dall'anno scorso e tornando dal Regno Unito, ha suggerito che il governo federale potrebbe revocare le licenze delle reti televisive americane che vanno contro di lui. Tutto questo mentre i Repubblicani, da sempre paladini della libertà di espressione, stanno chiedendo la testa di chiunque abbia deriso la morte di Kirk o abbia criticato l'attivista. Inoltre Trump ha annunciato che designerà l'Antifa nella lista delle organizzazioni terroristiche. Antifa, abbreviazione di antifascisti è tuttavia un termine generico per definire un insieme di gruppi di attivisti di estrema sinistra e non rappresenta un'entità unica. Non è chiaro come farà la Casa Bianca a inserire in una lista di terroristi un movimento decentralizzato e domestico, protetto come tanti altri dal primo emendamento. .

