Trump: pronto a incontrare Putin la prossima settimana

00:01:46 min
|
3 ore fa

Sorrisi e strette di mano. L'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e il Presidente russo Putin sembrano due vecchi amici più che i rappresentanti di Paesi schierati su posizioni contrapposte. Tre ore a colloquio, con il Cremlino che definisce il faccia a faccia costruttivo. Nonostante la frustrazione delle ultime settimane sono positivi anche i toni di Trump, che consegna a un post le sue prime impressioni. "L'incontro", scrive il Presidente, "è stato molto produttivo e sono stati fatti grandi progressi". Trump sarebbe pronto a incontrare Putin entro la prossima settimana, per poi organizzare un vertice a tre con Zelensky. "Il colloquio è stato chiesto da Mosca", puntualizza la Casa Bianca, ma conferma la disponibilità del Presidente. Solo parole per il momento. Cauto il segretario di Stato: parla di una buona giornata, sì, dice che Trump e Putin potrebbero parlarsi al telefono presto, ma aggiunge che per un incontro serve tempo. Gli Stati Uniti confermano che Mosca sarà colpita da nuove contromisure economiche. Un assaggio delle cosiddette sanzioni secondarie è il raddoppio dei dazi contro l'India deciso da Trump. Si passa dal 25% al 50%, ma solo fra tre settimane. C'è spazio per le sorprese, dunque. Una misura irragionevole, a detta di Nuova Delhi, punita perché compra il petrolio russo. Solo la Cina ne acquista di più e infatti è, anche per questo, nel mirino di Washington. Dopo aver parlato con Witkoff, Trump ha aggiornato insieme Zelensky e i leader di Gran Bretagna, Germania, Finlandia e NATO. "Sembra che Mosca sia un po' più incline a un cessate il fuoco", afferma il Presidente ucraino, Serve la pace, concorda, ma aggiunge: "Una pace giusta". .

ERROR! WEB0608100ERROR! WEB0608100
mondo
Mondo, la puntata del 6 agosto
00:37:02 min
| 3 ore fa
pubblicità
La storia di Fred Olivi, il copilota di origini italiane che sganciò la bomba atomica su NagasakiLa storia di Fred Olivi, il copilota di origini italiane che sganciò la bomba atomica su Nagasaki
mondo
La storia di Fred Olivi, il copilota di origini italiane che sganciò la bomba atomica su Nagasaki
00:03:13 min
| 11 ore fa
Sergente spara a cinque commilitoni nella base di Fort Stewart in GeorgiaSergente spara a cinque commilitoni nella base di Fort Stewart in Georgia
mondo
Sergente spara a cinque commilitoni nella base di Fort Stewart in Georgia
00:01:53 min
| 11 ore fa
ERROR! Incendi in Spagna, squadre in azione in Andalusia e GaliziaERROR! Incendi in Spagna, squadre in azione in Andalusia e Galizia
mondo
Incendi in Spagna, squadre in azione in Andalusia e Galizia
00:01:00 min
| 16 ore fa
ERROR! Folla a Varsavia per l'insediamento del presidente NawrockiERROR! Folla a Varsavia per l'insediamento del presidente Nawrocki
mondo
Folla a Varsavia per l'insediamento del presidente Nawrocki
00:01:00 min
| 16 ore fa
ERROR! Alluvioni in India, continua la ricerca dei dispersiERROR! Alluvioni in India, continua la ricerca dei dispersi
mondo
Alluvioni in India, continua la ricerca dei dispersi
00:01:00 min
| 16 ore fa
ERROR! 80 anni fa la prima bomba atomica su HiroshimaERROR! 80 anni fa la prima bomba atomica su Hiroshima
mondo
80 anni fa la prima bomba atomica su Hiroshima
00:01:00 min
| 16 ore fa
Protesta in Israele per consegna corpo OdehProtesta in Israele per consegna corpo Odeh
mondo
Protesta in Israele per consegna corpo Odeh
00:02:44 min
| 17 ore fa
Usa e Corea del Sud, esercitazioni militari congiunteUsa e Corea del Sud, esercitazioni militari congiunte
mondo
Usa e Corea del Sud, esercitazioni militari congiunte
00:00:59 min
| 19 ore fa
Australia, calo dei coralli della grande barriera corallinaAustralia, calo dei coralli della grande barriera corallina
mondo
Australia, calo dei coralli della grande barriera corallina
00:01:00 min
| 21 ore fa
Hiroshima, l'ottantesimo anniversario dal lancio della bomba atomicaHiroshima, l'ottantesimo anniversario dal lancio della bomba atomica
mondo
Hiroshima, 80 anni dal lancio della bomba atomica
00:02:13 min
| 22 ore fa
Ucraina, incontro Witkoff-Putin a MoscaUcraina, incontro Witkoff-Putin a Mosca
mondo
Ucraina, incontro Witkoff-Putin a Mosca
00:01:44 min
| 22 ore fa
ERROR! WEB0608100ERROR! WEB0608100
mondo
Mondo, la puntata del 6 agosto
00:37:02 min
| 3 ore fa
La storia di Fred Olivi, il copilota di origini italiane che sganciò la bomba atomica su NagasakiLa storia di Fred Olivi, il copilota di origini italiane che sganciò la bomba atomica su Nagasaki
mondo
La storia di Fred Olivi, il copilota di origini italiane che sganciò la bomba atomica su Nagasaki
00:03:13 min
| 11 ore fa
Sergente spara a cinque commilitoni nella base di Fort Stewart in GeorgiaSergente spara a cinque commilitoni nella base di Fort Stewart in Georgia
mondo
Sergente spara a cinque commilitoni nella base di Fort Stewart in Georgia
00:01:53 min
| 11 ore fa
ERROR! Incendi in Spagna, squadre in azione in Andalusia e GaliziaERROR! Incendi in Spagna, squadre in azione in Andalusia e Galizia
mondo
Incendi in Spagna, squadre in azione in Andalusia e Galizia
00:01:00 min
| 16 ore fa
ERROR! Folla a Varsavia per l'insediamento del presidente NawrockiERROR! Folla a Varsavia per l'insediamento del presidente Nawrocki
mondo
Folla a Varsavia per l'insediamento del presidente Nawrocki
00:01:00 min
| 16 ore fa
ERROR! Alluvioni in India, continua la ricerca dei dispersiERROR! Alluvioni in India, continua la ricerca dei dispersi
mondo
Alluvioni in India, continua la ricerca dei dispersi
00:01:00 min
| 16 ore fa
ERROR! 80 anni fa la prima bomba atomica su HiroshimaERROR! 80 anni fa la prima bomba atomica su Hiroshima
mondo
80 anni fa la prima bomba atomica su Hiroshima
00:01:00 min
| 16 ore fa
Protesta in Israele per consegna corpo OdehProtesta in Israele per consegna corpo Odeh
mondo
Protesta in Israele per consegna corpo Odeh
00:02:44 min
| 17 ore fa
Usa e Corea del Sud, esercitazioni militari congiunteUsa e Corea del Sud, esercitazioni militari congiunte
mondo
Usa e Corea del Sud, esercitazioni militari congiunte
00:00:59 min
| 19 ore fa
Australia, calo dei coralli della grande barriera corallinaAustralia, calo dei coralli della grande barriera corallina
mondo
Australia, calo dei coralli della grande barriera corallina
00:01:00 min
| 21 ore fa
Hiroshima, l'ottantesimo anniversario dal lancio della bomba atomicaHiroshima, l'ottantesimo anniversario dal lancio della bomba atomica
mondo
Hiroshima, 80 anni dal lancio della bomba atomica
00:02:13 min
| 22 ore fa
Ucraina, incontro Witkoff-Putin a MoscaUcraina, incontro Witkoff-Putin a Mosca
mondo
Ucraina, incontro Witkoff-Putin a Mosca
00:01:44 min
| 22 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità