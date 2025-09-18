Trump: "Putin mi ha deluso"

Abbiamo già risolto sette conflitti, sette guerre irrisolvibili, che non riuscivano a raggiungere accordi, negoziati. Quella che ho pensato fosse più facile a causa della mia relazione con il presidente Putin non è ancora risolta, ma perché mi ha deluso. La guerra tra la Russia e l'Ucraina: vedremo cosa accadrà. Io pensavo sarebbe stata la più facile da risolvere, però gli altri conflitti sono stati risolti. Stiamo lavorando molto alacremente per risolvere il conflitto tra Israele e Gaza. È molto difficile, però lo faremo. E lo faremo anche con la Russia e l'Ucraina. .