Trump: "Putin mi ha deluso"

00:00:47 min
|
2 ore fa

Abbiamo già risolto sette conflitti, sette guerre irrisolvibili, che non riuscivano a raggiungere accordi, negoziati. Quella che ho pensato fosse più facile a causa della mia relazione con il presidente Putin non è ancora risolta, ma perché mi ha deluso. La guerra tra la Russia e l'Ucraina: vedremo cosa accadrà. Io pensavo sarebbe stata la più facile da risolvere, però gli altri conflitti sono stati risolti. Stiamo lavorando molto alacremente per risolvere il conflitto tra Israele e Gaza. È molto difficile, però lo faremo. E lo faremo anche con la Russia e l'Ucraina. .

Francia, sciopero generale, UGT: almeno un milione in piazzaFrancia, sciopero generale, UGT: almeno un milione in piazza
mondo
Francia, sciopero generale, UGT: almeno un milione in piazza
00:02:10 min
| 4 minuti fa
pubblicità
Talebani impongono stop a Internet nel nord dell’AfghanistanTalebani impongono stop a Internet nel nord dell’Afghanistan
mondo
Talebani impongono stop a Internet nel nord dell’Afghanistan
00:01:00 min
| 46 minuti fa
Accordo Polonia-Ucraina per una task force congiunta sui droniAccordo Polonia-Ucraina per una task force congiunta sui droni
mondo
Accordo Polonia-Ucraina per task force congiunta su droni
00:01:47 min
| 1 ora fa
FL FranciaFL Francia
mondo
Francia, proteste contro le misure di austerità del governo
00:01:00 min
| 1 ora fa
Incontro Trump-Starmer, show Red Devils a ChequersIncontro Trump-Starmer, show Red Devils a Chequers
mondo
Incontro Trump-Starmer, show Red Devils a Chequers
00:00:41 min
| 2 ore fa
FL TurchiaFL Turchia
mondo
Nave si incaglia al largo della Turchia, equipaggio salvo
00:01:00 min
| 2 ore fa
Sanzioni europee a Israele, cosa potrebbe cambiareSanzioni europee a Israele, cosa potrebbe cambiare
mondo
Sanzioni europee a Israele, cosa potrebbe cambiare
00:12:28 min
| 2 ore fa
FL Melania in UKFL Melania in UK
mondo
Melania Trump in visita a scout e mostre con Kate e Camilla
00:01:00 min
| 2 ore fa
La conferenza stampa di Trump e StarmerLa conferenza stampa di Trump e Starmer
mondo
La conferenza stampa di Trump e Starmer
00:19:35 min
| 3 ore fa
Melania Trump e Regina Camilla a mostra di bambole a WindsoMelania Trump e Regina Camilla a mostra di bambole a Windso
mondo
Melania Trump e Regina Camilla a mostra di bambole a Windsor
00:00:59 min
| 4 ore fa
Kate Middleton e Melania Trump incontrano giovani scoutKate Middleton e Melania Trump incontrano giovani scout
mondo
Kate Middleton e Melania Trump incontrano giovani scout
00:00:37 min
| 5 ore fa
Quanto potrebbero incidere le sanzioni Ue su IsraeleQuanto potrebbero incidere le sanzioni Ue su Israele
mondo
Quanto potrebbero incidere le sanzioni Ue su Israele
00:02:25 min
| 5 ore fa
Francia, sciopero generale, UGT: almeno un milione in piazzaFrancia, sciopero generale, UGT: almeno un milione in piazza
mondo
Francia, sciopero generale, UGT: almeno un milione in piazza
00:02:10 min
| 4 minuti fa
Talebani impongono stop a Internet nel nord dell’AfghanistanTalebani impongono stop a Internet nel nord dell’Afghanistan
mondo
Talebani impongono stop a Internet nel nord dell’Afghanistan
00:01:00 min
| 46 minuti fa
Accordo Polonia-Ucraina per una task force congiunta sui droniAccordo Polonia-Ucraina per una task force congiunta sui droni
mondo
Accordo Polonia-Ucraina per task force congiunta su droni
00:01:47 min
| 1 ora fa
FL FranciaFL Francia
mondo
Francia, proteste contro le misure di austerità del governo
00:01:00 min
| 1 ora fa
Incontro Trump-Starmer, show Red Devils a ChequersIncontro Trump-Starmer, show Red Devils a Chequers
mondo
Incontro Trump-Starmer, show Red Devils a Chequers
00:00:41 min
| 2 ore fa
FL TurchiaFL Turchia
mondo
Nave si incaglia al largo della Turchia, equipaggio salvo
00:01:00 min
| 2 ore fa
Sanzioni europee a Israele, cosa potrebbe cambiareSanzioni europee a Israele, cosa potrebbe cambiare
mondo
Sanzioni europee a Israele, cosa potrebbe cambiare
00:12:28 min
| 2 ore fa
FL Melania in UKFL Melania in UK
mondo
Melania Trump in visita a scout e mostre con Kate e Camilla
00:01:00 min
| 2 ore fa
La conferenza stampa di Trump e StarmerLa conferenza stampa di Trump e Starmer
mondo
La conferenza stampa di Trump e Starmer
00:19:35 min
| 3 ore fa
Melania Trump e Regina Camilla a mostra di bambole a WindsoMelania Trump e Regina Camilla a mostra di bambole a Windso
mondo
Melania Trump e Regina Camilla a mostra di bambole a Windsor
00:00:59 min
| 4 ore fa
Kate Middleton e Melania Trump incontrano giovani scoutKate Middleton e Melania Trump incontrano giovani scout
mondo
Kate Middleton e Melania Trump incontrano giovani scout
00:00:37 min
| 5 ore fa
Quanto potrebbero incidere le sanzioni Ue su IsraeleQuanto potrebbero incidere le sanzioni Ue su Israele
mondo
Quanto potrebbero incidere le sanzioni Ue su Israele
00:02:25 min
| 5 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità