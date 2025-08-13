Trump: Putin rischia grosso se dice no al cessate il fuoco

00:01:46 min
|
51 minuti fa

Passare per la parte debole in una trattativa non è certo una cosa che Trump sia disposto a sopportare. Così, prima ancora della conferenza con gli alleati europei, il presidente si è scagliato contro i Media, colpevoli di definire il vertice in Alaska una vittoria di Putin per il fatto stesso di essere stato organizzato. Fake news tuona il presidente, non apprezza le ricostruzioni in cui appare influenzabile di fronte allo scaltro leader russo. Incontrando i giornalisti al Kennedy Center, mostra i muscoli affermando che Mosca pagherà delle conseguenze se non accetta di porre fine al conflitto. A far alzare il tono a Trump potrebbe essere stata anche l'insistenza degli alleati europei, che in videoconferenza hanno sottolineato con chiarezza quanto sia concreto il rischio di cadere nella trappola di Putin. Quello con gli europei è stato un vertice da 10, così lo definisce il presidente americano, che ribadisce come l'incontro in Alaska servirà soprattutto a tastare il terreno. Un secondo incontro a tre con Putin e Zelensky, dunque, che forse ci sarà e forse no a seconda di come andrà il primo e sempre che, aggiungiamo noi, Putin sia disposto o costretto a coinvolgere quello che considera non un presidente, ma un impostore, Zelensky, appunto. Il secondo incontro ammesso che si faccia potrebbe essere ospitato in Europa o in Medio Oriente. Quello in Alaska di Ferragosto invece avrà come teatro una remota e blindatissima base militare nella zona nord di Anchorage. Location ufficiosa per ora, perché i dettagli dell'attesissimo faccia a faccia tardano ad arrivare. .

ERROR! Idf dà il via libera al piano conquista di Gaza cityERROR! Idf dà il via libera al piano conquista di Gaza city
mondo
Idf dà il via libera al piano conquista di Gaza city
00:02:06 min
| 1 ora fa
pubblicità
Guerra Medioriente, protesta dei giornalisti a Tel Aviv: "Stampa presa di mira"Guerra Medioriente, protesta dei giornalisti a Tel Aviv: "Stampa presa di mira"
mondo
MO, protesta giornalisti a Tel Aviv: "Stampa presa di mira"
00:01:39 min
| 1 ora fa
MO, Difesa: 31 bambini di Gaza in Italia per ricevere cureMO, Difesa: 31 bambini di Gaza in Italia per ricevere cure
mondo
Difesa: 31 bambini di Gaza in Italia per ricevere cure
00:01:28 min
| 3 ore fa
Unità di intenti dopo vertice Usa, Ue, UcrainaUnità di intenti dopo vertice Usa, Ue, Ucraina
mondo
Unità di intenti dopo vertice Usa, Ue, Ucraina
00:01:55 min
| 3 ore fa
Gaza, palestinesi si riversano in spiaggia per il caldoGaza, palestinesi si riversano in spiaggia per il caldo
mondo
Gaza, palestinesi si riversano in spiaggia per il caldo
00:01:00 min
| 3 ore fa
Guerra in Ucraina, videocall tra Zelensky, Trump e leader UeGuerra in Ucraina, videocall tra Zelensky, Trump e leader Ue
mondo
Guerra in Ucraina, videocall tra Zelensky, Trump e leader Ue
00:01:00 min
| 3 ore fa
Ucraina, prosegue avanzata russa verso PokrovskUcraina, prosegue avanzata russa verso Pokrovsk
mondo
Ucraina, prosegue avanzata russa verso Pokrovsk
00:01:38 min
| 4 ore fa
Grecia, drone mostra i danni causati dall'incendio a PatrasGrecia, drone mostra i danni causati dall'incendio a Patras
mondo
Grecia, drone mostra i danni causati dall'incendio a Patras
00:00:59 min
| 5 ore fa
Europa in fiamme, la devastazione e la lotta contro il fuocoEuropa in fiamme, la devastazione e la lotta contro il fuoco
mondo
Europa in fiamme, la devastazione e la lotta contro il fuoco
00:01:54 min
| 4 ore fa
ERROR! ESTR ZELENSKYERROR! ESTR ZELENSKY
mondo
Call Ue-Trump, Zelensky: "Grazie a Germania per il sostegno"
00:00:41 min
| 6 ore fa
Incendi in Portogallo, circa 700 pompieri a TrancosoIncendi in Portogallo, circa 700 pompieri a Trancoso
mondo
Incendi in Portogallo, circa 700 pompieri a Trancoso
00:01:00 min
| 7 ore fa
Moda green, le pantofole in polvere domestica di Rahat RaiModa green, le pantofole in polvere domestica di Rahat Rai
mondo
Moda green, le pantofole in polvere domestica di Rahat Rai
00:00:58 min
| 7 ore fa
ERROR! Idf dà il via libera al piano conquista di Gaza cityERROR! Idf dà il via libera al piano conquista di Gaza city
mondo
Idf dà il via libera al piano conquista di Gaza city
00:02:06 min
| 1 ora fa
Guerra Medioriente, protesta dei giornalisti a Tel Aviv: "Stampa presa di mira"Guerra Medioriente, protesta dei giornalisti a Tel Aviv: "Stampa presa di mira"
mondo
MO, protesta giornalisti a Tel Aviv: "Stampa presa di mira"
00:01:39 min
| 1 ora fa
MO, Difesa: 31 bambini di Gaza in Italia per ricevere cureMO, Difesa: 31 bambini di Gaza in Italia per ricevere cure
mondo
Difesa: 31 bambini di Gaza in Italia per ricevere cure
00:01:28 min
| 3 ore fa
Unità di intenti dopo vertice Usa, Ue, UcrainaUnità di intenti dopo vertice Usa, Ue, Ucraina
mondo
Unità di intenti dopo vertice Usa, Ue, Ucraina
00:01:55 min
| 3 ore fa
Gaza, palestinesi si riversano in spiaggia per il caldoGaza, palestinesi si riversano in spiaggia per il caldo
mondo
Gaza, palestinesi si riversano in spiaggia per il caldo
00:01:00 min
| 3 ore fa
Guerra in Ucraina, videocall tra Zelensky, Trump e leader UeGuerra in Ucraina, videocall tra Zelensky, Trump e leader Ue
mondo
Guerra in Ucraina, videocall tra Zelensky, Trump e leader Ue
00:01:00 min
| 3 ore fa
Ucraina, prosegue avanzata russa verso PokrovskUcraina, prosegue avanzata russa verso Pokrovsk
mondo
Ucraina, prosegue avanzata russa verso Pokrovsk
00:01:38 min
| 4 ore fa
Grecia, drone mostra i danni causati dall'incendio a PatrasGrecia, drone mostra i danni causati dall'incendio a Patras
mondo
Grecia, drone mostra i danni causati dall'incendio a Patras
00:00:59 min
| 5 ore fa
Europa in fiamme, la devastazione e la lotta contro il fuocoEuropa in fiamme, la devastazione e la lotta contro il fuoco
mondo
Europa in fiamme, la devastazione e la lotta contro il fuoco
00:01:54 min
| 4 ore fa
ERROR! ESTR ZELENSKYERROR! ESTR ZELENSKY
mondo
Call Ue-Trump, Zelensky: "Grazie a Germania per il sostegno"
00:00:41 min
| 6 ore fa
Incendi in Portogallo, circa 700 pompieri a TrancosoIncendi in Portogallo, circa 700 pompieri a Trancoso
mondo
Incendi in Portogallo, circa 700 pompieri a Trancoso
00:01:00 min
| 7 ore fa
Moda green, le pantofole in polvere domestica di Rahat RaiModa green, le pantofole in polvere domestica di Rahat Rai
mondo
Moda green, le pantofole in polvere domestica di Rahat Rai
00:00:58 min
| 7 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità