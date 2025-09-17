Trump ricevuto a Windsor da Re Carlo III

Il soft power britannico alla massima potenza. Il Presidente americano Donald Trump è stato accolto al castello di Windsor con un cerimoniale, stando agli esperti reali, mai riservato ad altro capo di Stato. Ben 3 reggimenti hanno reso omaggio a lui e alla moglie Melania, accanto al Re Carlo III e alla Regina Camilla. Un segno, chiaro, della volontà di soddisfare i suoi desideri, blandire il suo ego e rinsaldare il più possibile una relazione speciale che mostra più di una crepa. Perché al di là dello sfarzo, l'obiettivo di Londra è sì quello di stringere nuovi accordi economico commerciali, lungo l'elenco dei cosiddetti "tech bros", il gotha della Silicon Valley, presenti al banchetto di Stato, ma anche quello di affrontare i più scottanti dossier di politica estera, Gaza e Ucraina in testa. Durante il faccia a faccia a Chequers, residenza di campagna del Primo Ministro britannico, il Premier Keir Starmer cercherà di spingere l'inquilino della Casa Bianca a chiarire la sua posizione in materia, ad esempio, di sanzioni a Mosca e di garanzie di sicurezza per Kiev, come anche chiesto dal Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La conferenza stampa si preannuncia non priva di insidie. Tutta la visita è stata definita dalla stampa britannica come un "campo minato". Sul castello di Windsor ha aleggiato il fantasma di Jeffrey Epstein, il finanziere americano morto in carcere condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori, amico di Trump, ma anche del principe Andrea e dell'ormai ex ambasciatore britannico a Washington, Lord Mendelson. La protesta di massa è stata tenuta lontano, nel cuore della capitale, dove migliaia, ma decisamente molti meno del 2019, hanno detto no a Trump e alla sua politica rispetto a ambiente, immigrazione, diritti civili, diritti delle donne, Gaza e Ucraina. Starmer si trova a vivere un incredibile paradosso durante questa 2 giorni, perché è indubbio che migliaia di persone qui presenti quest'oggi sono elettori del partito Laburista, mentre coloro che hanno sicuramente accolto con favore la visita di Trump sono simpatizzanti di Nigel Farage, il leader di Reform UK, che attualmente è il nemico politico numero uno del Primo Ministro. Tra chi manifesta c'è chi comprende che il Premier sta cercando di tutelare gli interessi britannici e chi giura che dopo aver votato per una vita Laburista non lo farà più e strizza l'occhio a Verdi, LibDem o al nascente partito di Jeremy Corbin. .