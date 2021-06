Trump ritorna e attacca Biden: Sta distruggendo il Paese

Prima un attacco alla sinistra, che a suo dire sta distruggendo il Paese, poi una nuova stoccata alla Cina, dopo che anche il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiesto all'Intelligence americana un nuovo rapporto per capire se il virus sia stato generato in un laboratorio di Wuhan, infine l'invito all'elettorato repubblicano di presentarsi in massa alle urne per vincere le elezioni di midterm. Con un discorso in stile campagna elettorale 2020, l'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è presentato in pubblico per la seconda volta dopo l'insediamento di Joe Biden. L'occasione è stata la convention del partito repubblicano della Nord Carolina. Davanti a 1.200 persone Trump ha dimostrato ancora una volta di essere il leader indiscusso del Grand Old Party e ha strizzato l'occhio al 2024, senza però ancora aver sciolto dubbi su una sua possibile candidatura. Prima però c'è un passaggio importante a cui lo stesso Trump tiene molto, quello del 2022, con le elezioni di metà mandato. Elezioni del 2022 che però non vedranno in corsa Laura Trump, moglie del figlio Eric, così come ha annunciato la stessa proprio ieri, un attimo prima che Trump esprimesse il suo appoggio a sorpresa per il Deputato Ted Budd, lasciando spiazzati gli altri candidati repubblicani alle primarie in Nord Carolina. Un discorso, quello di Trump, arrivato poche ore dopo che Facebook ha deciso di bloccare il suo account per almeno due anni. Una scelta criticata aspramente dall'ex inquilino della Casa Bianca. Spegnere le voci è una cosa vergognosa e ingiusta, ha affermato, attaccando il creatore del social Mark Zuckerberg. Non sono mancate, infine, le consuete accuse di elezioni truccate, definite dal tycoon il crimine del secolo. Un Trump che, secondo chi gli sta vicino, non avrebbe escluso un suo improbabile ritorno alla Casa Bianca ad agosto, se l'ennesimo riconteggio dei voti in Arizona dovesse ribaltare il risultato di vittoria di Joe Biden. Una situazione che secondo le teorie di Trump, escluse dalla maggior parte dei repubblicani, provocherebbe una reazione a catena in altri Stati Americani aprendogli le porte della Casa Bianca.