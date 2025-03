Trump: sarebbe deludente se Mosca rifiutasse il piano

"Non è un processo molto semplice, ma la fase uno è proprio il cessate il fuoco. Tanti individui, tante persone hanno discusso di tutte le questioni. Non vogliamo perdere il tempo con il cessate il fuoco. Se non porterà a nulla, dobbiamo dire alle persone: voi avrete questo, voi avrete quello, hanno parlato anche della NATO e tutti sanno qual' è la risposta, tanti dei dettagli dell'accordo finale sono stati discussi. Adesso dobbiamo capire se la Russia accetterà e se la risposta è no, sarà molto deludente per il mondo". .