Trump sente Xi su dazi e Tiktok

00:01:52 min
|
1 ora fa
Proteste per Kimmel a DisneylandProteste per Kimmel a Disneyland
mondo
Jimmy Kimmel, fan e attivisti protestano a Disneyland
00:01:00 min
| 4 minuti fa
Memoriale Kirk ArizonaMemoriale Kirk Arizona
mondo
Charlie Kirk, memoriale pubblico allo State Farm Stadium
00:01:00 min
| 1 ora fa
Medioriente, prosegue offensiva su Gaza IDFMedioriente, prosegue offensiva su Gaza IDF
mondo
Medioriente, prosegue offensiva su Gaza Idf
00:02:03 min
| 12 ore fa
Guerra in Ucraina, caccia russi violano cieli estoni. 19sime sanzioni ue alla russia, colpito il GLNGuerra in Ucraina, caccia russi violano cieli estoni. 19sime sanzioni ue alla russia, colpito il GLN
mondo
Guerra Ucraina, caccia russi violano cieli estoni
00:02:08 min
| 13 ore fa
Gaza City, palestinesi cercano rifugio dopo assalto IsraeleGaza City, palestinesi cercano rifugio dopo assalto Israele
mondo
Gaza City, palestinesi cercano rifugio dopo assalto Israele
00:01:00 min
| 14 ore fa
Usa, tutti conduttori a fianco di KimmelUsa, tutti conduttori a fianco di Kimmel
mondo
Usa, tutti conduttori a fianco di Kimmel
00:02:22 min
| 14 ore fa
ERROR! FLUT1909010ERROR! FLUT1909010
mondo
Estonia, caccia russi violano lo spazio aereo Nato
00:01:00 min
| 14 ore fa
Gaza, manifestazioni di protesta ai confini per la fine della guerraGaza, manifestazioni di protesta ai confini per la fine della guerra
mondo
Proteste pro-palestina alla frontiera Israele-Gaza
00:01:00 min
| 16 ore fa
Timeline, l'esodo da Gaza e l'avanzamento via terra delle truppe israelianeTimeline, l'esodo da Gaza e l'avanzamento via terra delle truppe israeliane
mondo
Timeline, l'esodo da Gaza e l'avanzamento via terra delle truppe israeliane
00:28:39 min
| 16 ore fa
Nobel Matvijcuk: 1 milione e 600 mila bambini ucraini vivono sotto occupazione russaNobel Matvijcuk: 1 milione e 600 mila bambini ucraini vivono sotto occupazione russa
mondo
Matvijcuk: oltre un mln bambini ucraini vivono sotto russi
00:02:26 min
| 17 ore fa
Ucraina, Nobel Matvijcuk: 89.000 casi di crimini di guerra documentatiUcraina, Nobel Matvijcuk: 89.000 casi di crimini di guerra documentati
mondo
Ucraina, Nobel Matvijcuk: 89.000 casi di crimini di guerra
00:03:18 min
| 17 ore fa
Afghanistan, coppia britannica liberata dopo 8 mesi dai talebaniAfghanistan, coppia britannica liberata dopo 8 mesi dai talebani
mondo
Kabul, coppia britannica liberata dai talebani torna a casa
00:01:00 min
| 19 ore fa
