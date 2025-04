Trump sospende i dazi ma alza quelli sulla Cina al 125%

Mercoledì 9 aprile Donald Trump ha annunciato un nuovo aumento dei dazi sulle importazioni cinesi, portandoli dal 104% al 125%. Parallelamente, Trump ha ridotto al 10% per 90 giorni i dazi su altri Paesi. La decisione arriva contestualmente alla sospensione per 90 giorni di tutti gli altri dazi da lui imposti in precedenza. La misura intensifica lo scontro tra USA e Cina, con scambi di ritorsioni tariffarie nell’ultima settimana. La tensione commerciale cresce mentre il mondo osserva con apprensione le mosse delle due maggiori economie globali.