Trump: su tregua più facile parlare con Mosca che con Kiev

Credo che stiamo andando bene con la Russia, ma adesso stanno bombardando l'Ucraina a tappeto. E io trovo molto difficile...però trovo più difficile trattare con l'Ucraina. Loro non hanno le carte per comportarsi così. Ci sarà un incontro in Arabia Saudita la prossima settimana, forse all'inizio della settimana e ne parleremo, ma in termini di ottenere un accordo finale è più facile trattare con la Russia, cosa sorprendente, perché hanno altre carte. Ma loro adesso stanno bombardando a tappeto l'Ucraina. E quindi io ho detto che non possono farlo. Stiamo cercando di aiutare e l'Ucraina deve sedersi al tavolo. .