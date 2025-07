Trump tira dritto sui dazi, nuovo scontro con la Fed

Il PIL americano va meglio del previsto nel secondo trimestre, ma la Federal Reserve non cede a un entusiasmo forse troppo facile. La crescita resta moderata, dice la Fed, e anche se il mercato del lavoro appare solido l'inflazione è ancora troppo elevata. I tassi dunque restano invariati: "Così si danneggiano i cittadini americani", tuona Trump. "Non c'è inflazione", sostiene il Presidente, che prevede un taglio dei tassi a settembre. "Nulla è ancora deciso", chiarisce la Fed. Jerome Powell difende la propria indipendenza di fronte alle pressioni della Casa Bianca: "Se la situazione è incerta", spiega, "dipende anche dai dazi". "La revoca della sospensione delle tariffe reciproche è questione di ore e", spiega Trump, "non sarà rimandata". Restano diverse incognite sull'accordo raggiunto tra Washington e Bruxelles. Mentre il Presidente introduce dazi del 50% a sostegno dell'industria nazionale del rame. Irritato dai negoziati improduttivi, Trump ha annunciato un dazio del 25% nei confronti dell'India. Nuova Delhi, che acquista armi ed energia dalla Russia, rischia per questo ulteriori tariffe. Un ancora misteriosa penalty che potrebbe rappresentare un assaggio di quei dazi secondari più volte minacciati da Trump ai danni di Putin. Che le tariffe siano agli occhi del Presidente un mezzo di pressione politica più che un'arma dell'arsenale economico, lo dimostrano i dazi al 50%, annunciati contro il Brasile. Una misura decisa anche per spingere il Paese ad alleggerire la posizione dell'ex Presidente Bolsonaro, sotto processo per golpe. Più morbida, almeno in questo momento, la posizione di Trump nei confronti della Cina: "I negoziati vanno bene", assicura il Presidente, "penso che raggiungeremo un accordo equo". .