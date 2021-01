Trump: è un arrivederci, torneremo in un modo o nell'altro

Abbiamo tagliato le tasse, siamo stati in grado di ottenere degli ottimi numeri per quanto riguarda l'occupazione, quindi la creazione di posti di lavoro. Ovviamente faccio riferimento al periodo precedente alla pandemia. Ora continuerò a combattere per tutti e per tutte voi. Continuerò ad osservare quello che succede in questo Paese, continuerò ad ascoltare ciò che capita agli e negli Stati Uniti, ascolterò questo Paese come mai prima. Spero che la nuova amministrazione possa portare avanti questi obiettivi con fortuna e tanto successo. Loro hanno delle grandi basi che ho lasciato per fare qualcosa che potrebbe diventare spettacolare. Questo è sicuramente un arrivederci, grazie mille vi vogliamo bene. Torneremo in un modo o nell'altro.